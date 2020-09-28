Почти пятая часть россиян считает, что женщины не должны работать

С тем, что женщины не должны работать, согласны 18% россиян, что близко к среднемировому уровню, который составляет 16%. Такие данные приводятся в отчете о проведенном холдингом «Ромир» и международным сообществом исследовательских компаний GlobalNR исследовании.

По итогам опроса также выяснилось, что к вопросу о работе женщин россияне все-таки подходят более патриархально, в сравнении с гражданами большинства других стран мира. Так, например, на долю тех, кто считает, что женщины должны работать, пришлось 24%. Этот показатель оказался минимальным в сравнении с общемировым – 57%. Тех, кто в некоторой степени согласен, оказалось 34%. Таким образом, с тезисом «женщины не должны работать» полностью или частично не согласны 58% респондентов из России.

Фото: «Ромир»

Для сравнения, в других странах, где проводились опросы, о своем полном несогласии с тем же утверждением заявили: в Бразилии (88%), США и Великобритании (73%,), Германии (71%), Италии (64%) и Китае (58%).

При этом в России высоко число тех, кто считает, что лишь «в некоторой степени» не согласны с тем, что женщины должны работать (34% против средних по миру 16%). 24% респондентов не имеют четко сформулированной позиции по данному вопросу (против 11% в среднем по миру). Меньше всего тех, кто считает (пусть и с оговорками), что женщина не должна работать, оказалось в Бразилии (4%), а максимум – в Индии (45%).

Исследование «Ромир»/GlobalNR проводилось в Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Италии, Китае, России, США, Таиланде, Южной Корее. В опросе приняли участие более 7100 респондентов из разных социально-демографические групп. В России опрошено 800 респондентов из 220 городов с населением 10 тыс. человек и более. Метод опроса – онлайн.

Москва, Иван Гридин

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