С нового года ресторанам и кафе запретят включать чаевые в чек

В России запретят ресторанам и кафе включать в счет заказа чаевые. Об этом сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на постановление правительства РФ, которое утверждает новые «Правила оказания услуг общественного питания». Документ был принят кабмином 21 сентября текущего года и начнет действовать с 1 января 2021 года.

«В правилах указано, что любые платежи, которые не касаются стоимости заказанных блюд и выбранных услуг, не могут быть добавлены в заказ (платежи, комиссии, доплаты, чаевые и др.)», – говорится в сообщении.

Если же чаевые все же окажутся в чеке и посетитель обнаружит это только после оплаты, он вправе потребовать возврата уплаченной суммы.

В Роспотребнадзоре заявили, что такой подход должен исключить практику введения потребителей в заблуждение относительно реальных расходов при оказании данных услуг, когда к стоимости блюд, заявленных в меню, прибавляются всевозможные доплаты за обслуживание.

Добавим, что новые правила по-прежнему обязывают рестораны и кафе иметь книгу отзывов и предложений, которая предоставляется потребителю по его требованию. Добавим, что согласно документу рестораторам в обязательном порядке нужно будет указывать калорийность подаваемых блюд. «Исполнитель обязан довести до сведения потребителей... сведения о пищевой ценности продукции (включая калорийность, содержание белков, жиров, углеводов, а также витаминов, макро- и микроэлементов при добавлении их в процессе приготовления)", – отметили в ведомстве.

Москва, Наталья Петрова

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