В анкеты Всероссийской переписи населения включили новые вопросы

Во время Всероссийской переписи населения жителям страны предложат ответить на новые вопросы. В частности, в документах появятся сведения о языках, на которых говорят россияне, а также вопросы о трудовой миграции.

Как сообщил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов, в этом году волонтеры спросят не только о том, какими языками владеют россияне, но и какие языки используются в повседневной жизни. Эта информация позволит оценить, как развиваются малочисленные народы, поможет в сохранении их культуры, пояснил представитель службы статистики на пресс-конференции во Владивостоке.

Кроме того, в листы добавили блок вопросов о трудовой миграции. «Население за последние 10 лет гораздо более мобильным, появились новые формы занятости. С помощью дополнительных вопросов пытаемся оценить, как население добирается до работы», – сказал Смелов. Полученные данные помогут оценить реальные трудовые ресурсы, потребность в социальной, транспортной инфраструктуре.

Также в анкетах изменили формулировки вопросов об образовании, они стали более понятными и доступными.

Смелов добавил, что переписчики будут ходить в электронными планшетами, однако в некоторых регионах от бумажных переписных листов отказаться не получится из-за суровых климатических условий. «Планшеты у нас надежные, хорошие, но не выдерживают температуры ниже минус 40. В нашей стране есть регионы, где в апреле холоднее, поэтому туда переписчики поедут с переписными листами», – отметил замглавы Росстата.

Напомним, в июле правительство перенесло с октября 2020 года на апрель 2021 года проведение Всероссийской переписи населения. Сегодня перепись стартовала в труднодоступных районах страны.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 01.10.20

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