Почти половина россиян молодого и среднего возраста не хотят заводить детей

46% россиян в возрасте от 18 до 45 лет не хотят заводить детей. Среди причин – сложное финансовое положение и отсутствие желания. Таковы результаты опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ.

Примечательно, что за два года доля бездетных россиян, которые хотят завести детей, сократилась (на 9 п.п. до 60%), а доля тех, кто планирует еще одного ребенка, уже являясь родителем, наоборот, увеличилась (на 12 п.п. до 25%). «Среди тех, кто не планирует заводить детей, женщин больше, чем мужчин (51% против 41%), – отмечают авторы исследования. – Молодежь от 18 до 24 лет – самая многочисленная возрастная группа среди желающих заводить детей». Женщины объясняли свое нежелание иметь детей проблемами со здоровьем, возрастными ограничениями и боязнью упустить карьерные возможности.

Почти четверть (24%) респондентов назвали причиной, по которой они не хотят детей, сложное финансовое положение. 23% – отсутствие планов заводить детей в ближайшей перспективе. У 15% опрошенных нет партнера, с которым можно создать семью. 12% пожаловались на плохие жилищные условия.

Кроме того, участники исследования назвали сумму, которая им нужно в дополнение к ежемесячному доходу, чтобы решиться на рождение ребенка. В среднем по России речь идет о 58 тысячах рублей. При этом в различных социально-демографических группах по-разному оценивают величину требуемого дополнительного дохода. Например, жителям крупных городов нужно в 1-1,5 раза больше средств, чем жителям сел (73 тысячи против 48 тысяч рублей).

«Результаты исследования наглядно демонстрируют тренд к осознанному деторождению: устойчивое материальное положение, комфортность жилищных условий и баланс между карьерными планами и семейными обязанностями становятся ключевыми факторами для принятия решения о рождении ребенка», – прокомментировала директора направления социально-экономических исследований Аналитического центра НАФИ Ирина Гильдебрандт.

Москва, Зоя Осколкова

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