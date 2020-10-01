В России за 2020 год пропало больше 1000 детей

С начала года в полицию было подано больше 2 тысяч заявлений о пропавших детях. Около 900 несовершеннолетних удалось найти. Об этом сообщил начальник отдела по федеральному розыску пропавших Главного управления уголовного розыска МВД России, полковник полиции Максим Черныш.

По его словам, похожие цифры наблюдались и в прошлом году. В 2019-м разыскивали 2287 детей, нашли больше 1000. В 2018-м пропали 5000 детей, нашли около 3000.

Что касается взрослых россиян, то с начала текущего года в полицию поступило более 84 тысяч заявлений об исчезновении людей, 78 тысяч пропавших нашли до заведения розыскного дела.

В прошлые годы ситуация с исчезнувшими взрослыми была более серьезная. Так в 2018 году полиция получила больше 140 тысяч заявлений о пропаже людей, 129 тысяч исчезнувших нашлись очень быстро. В 2019-м из 180 тысяч разыскали более 160 тысяч.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 01.10.20

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