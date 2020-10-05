В российских школах могут появиться эксперты по буллингу

Российские школы необходимо обеспечить экспертами и психологами, которые помогут в борьбе с травлей и буллингом. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

По данным детского омбудсмена, число психологов в школах за год увеличилось лишь на 4,8%. При этом спрос на такого рода специалистов в образовательных учреждениях огромен.

«Работа психологов в образовательной организации должна быть выстроена должным образом, необходимы новые договоренности с министерством науки РФ, чтобы было понятно, какими темпами и когда мы можем обеспечить образовательные организации специалистами, психологами» – цитирует Кузнецову РИА «Новости».

К уполномоченному по правам ребенка все чаще обращаются по вопросам школьных конфликтов, буллинга, низкого уровня квалификации работников по распознанию, профилактике и пресечению насилия.

«По данным центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды, под воздействие буллинга попадают практически 100% учащихся. По данным другого исследования, 87% взрослых сталкивались с травлей, будучи детьми», – отметила Кузнецова.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 05.10.20

«Это просто троллинг»: в Кремле решили вопрос о досрочных выборах в Госдуму. / В Зауралье из-за пьяных подростков в серьезное ДТП попали две машины. / СМИ: мэрия Москвы обсуждает возврат жесткого карантина и пропусков. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»