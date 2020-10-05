Кремль отреагировал на сообщения о проработке плана по возврату к локдауну в Москве

В Кремле прокомментировали сообщения об обсуждении властями Москвы возможности повторного введения режима полной самоизоляции, если не будет улучшения ситуации с заболеваемостью Covid-19, и возвращения пропускного режима.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что ему ничего неизвестно о вероятном ужесточении ограничительных мер в столице. По его словам, он «не слышал» о каких-либо обсуждениях на этот счет. Представитель Кремля в связи с этим посоветовал представителям СМИ обращаться за разъяснениями в мэрию.

Комментируя заметный увеличение числа зараженных в России, Песков заявил, что рост заболеваемости означает, что «каждому из нас» необходимо нужно мобилизоваться и быть осторожными.

Пресс-атташе Кремля также сообщил, что администрация президента частично перешла на удаленный режим работы.

Ранее в понедельник, 5 октября, газета «Ведомости» со ссылкой на источники в столичной мэрии сообщила, что власти Москвы обсуждают несколько сценариев ужесточения действующих ограничительных мер по борьбе с распространением коронавируса. Отмечалось, что в случае отсутствия улучшения ситуации с Covid-19, в течение двух недель может быть объявлена стопроцентная самоизоляция. Самый жесткий вариант предполагает возвращение пропускного режима, действовавшего весной.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 05.10.20

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