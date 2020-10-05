СМИ: мэрия Москвы обсуждает возврат жесткого карантина и пропусков

Московские власти обсуждают несколько сценариев ужесточения действующих ограничительных мер по борьбе с распространением коронавируса. В случае, если не будет улучшения ситуации с Covid-19, в течение двух недель может быть объявлена стопроцентная самоизоляция. Самый жесткий вариант предполагает возвращение пропускного режима, который уже действовал весной. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на информированные источники.

Кроме того, по их сведениям, мэрия дала поручение с 5 октября подключить в метро программное обеспечение, блокирующее социальные карты пенсионеров и школьников. Собеседник газеты рассказал, что о введении этой меры должны объявить в ближайшие пару дней. В то же время, по его словам, «про введение QR-кодов для передвижения всех москвичей пока речи не идет», но этот шаг не исключается – «ситуация довольно тяжелая, больницы уже забиты пациентами».

Как отметил один из собеседников издания, с новым скачком заболеваемости столичная мэрия оказалась в затруднительном положении, поскольку новые ограничения, в случае их введения, могут больно ударить по бизнесу. Властям Москвы «теперь нужно подобрать правильные аргументы, чтобы объяснить, почему коронавирус вновь вернулся и это требует серьезных ограничений», отметил источник газеты, подчеркнув, что важно предпринять такие шаги, «чтобы они не добили бизнес».

Впрочем, как сообщил представитель мэрии, говорить о возвращении к пропускам преждевременно. Сейчас, по его словам, самое главное – оценить динамику распространения коронавируса и ее непосредственное изменение после введения первичных мер.

Стоит отметить, что в воскресенье, 4 октября, мэр столицы Сергей Собянин заявил, что эпидемиологическая ситуация в городе «несколько стабилизировалась», подчеркнув, что «самая большая и самая эффективная помощь для бизнеса в сегодняшних условиях – избежать их закрытия».

Как сообщал «Новый День», 2 октября столичный градоначальник оценил ситуацию с коронавирусом в столице как близкую к критичной и предупредил, что мэрия будет вынуждена принять «более жесткие меры».

Днем ранее Сергей Собянин подписал указ об обязательном переводе сотрудников столичных предприятий и организаций на дистанционный формат работы из-за роста заболеваемости Covid-19. Эта мера начала действовать 5 октября. Обязательный перевод на удаленку коснется только офисных работников. Впрочем, власти выступили с настоятельными рекомендациями переводить на дистанционный формат работы до 50% сотрудников офисов. Кроме того, москвичам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями рекомендовано не выходить из дома без особой необходимости.

Ранее бывший член Общественной палаты РФ, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров допустил усиление ограничительных «коронавирусных» мер в Москве к ноябрю, в том числе повторное введение в столице электронных пропусков.

В воскресенье, 4 октября, суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в Москве составил 3327 человек – максимум с 19 мая, когда в столице выявили 3545 новых случаев. В целом по России было подтверждено 10 499 новых случаев заражения – наибольший показатель с середины мая.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 05.10.20

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