Обязательная удаленка в Москве: кого это коснется – власти дали разъяснения

Обязательный перевод на удаленную работу в Москве коснется только офисных работников. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов. По его словам, предприятия и организации должны перевести на удаленку 30% работников только из числа сотрудников офисов. Столичные власти, однако, рекомендуют переводить на дистанционный формат работы до 50% офисных сотрудников, добавил чиновник.

Ефимов уточнил, что данная мера не коснется работников предприятий промышленности, общественного питания и сферы услуг, передает РИА «Новости». По его словам, на этих предприятия «смогут трудиться все те сотрудники, которым необходимо присутствие на рабочих местах». «Когда мы говорим про промышленные предприятия, мы понимаем, что тут невозможна дистанционная работа – необходимо присутствие на месте», – отметил чиновник. Однако там, где возможна удаленка, рекомендуется переводить на этот режим работы 50% сотрудников, подчеркнул заммэра.

По словам чиновника, с понедельника, 5 октября, на удаленную работу должны перейти 1,8-2 млн москвичей. Если такое количество работающих не выйдут на улицу и в общественный транспорт, то это «поможет нам сдержать рост количества заболеваний», полагает Ефимов, указывая на практику весенних месяцев.

Как сообщал «Новый День», в четверг, 1 октября, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об обязательном переводе сотрудников столичных предприятий и организаций на удаленную работу из-за роста заболеваемости коронавирусом. Эта мера начнет действовать с 5 октября.

Согласно документу, столичные работодатели обязаны перевести на удаленку не менее 30% работников, и всех сотрудников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Данное ограничение не коснется сотрудников, «чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации», уточнил градоначальник.

Ранее пожилым жителям столицы рекомендовали перейти на самоизоляцию.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 01.10.20

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