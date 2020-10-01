Москвичей принудительно переводят на удаленку: мэр Собянин подписал указ

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об обязательном переводе сотрудников столичных компаний и организаций на удаленную работу. Документ опубликован на сайте городского правительства.

В своем блоге градоначальник пояснил, принятые ранее рекомендательные меры о переводе работников на удаленную работу оказались недостаточны: заболеваемость коронавирусом в Москве продолжает расти. «С 5 октября 2020 г. требование перевода на удаленную работу становится обязательным», – подчеркнул Собянин.

Таким образом, столичные работодатели обязаны уже с 5 октября перевести на удаленку не менее 30% работников, и всех сотрудников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. «Исключение из этого правила – только для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации, – уточнил Собянин. – Требования о переходе на удаленную работу также не распространяются на медицинские организации, предприятия оборонки, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей».

При этом столичный градоначальник выразил надежду, что этой меры хватит для того, чтобы «сбить рост заболеваемости» – иначе придется принять «более тяжелые решения».

Напомним, весной в рамках объявленной борьбы с коронавирусной инфекцией в столице была объявлена всеобщая изоляция с запретом жителям покидать квартиры за исключением выгула собак, походов в поликлинику, ближайшую аптеку и магазин за продуктами и товарами первой необходимости. Для передвижений по городу были введены электронные пропуска. Этот режим вызвал бурю негодования жителей столицы.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 01.10.20

ФСИН хочет получить три миллиарда рублей на «глушители сигналов связи». / Кремль ответил на обвинения Навального в адрес Путина: «С пациентом работает ЦРУ». / В Москве закрыли Коптевский рынок за нарушение масочного режима. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»