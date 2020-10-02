Электронные пропуска, изоляция и запрет митингов: чего стоит ждать москвичам осенью-2020

Москвичам стоит ждать усиления ограничительных «коронавирусных» мер к ноябрю, считает политик, экс-член Общественной палаты РФ, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров. «То, что ограничения будут – это факт», – пояснил он в комментарии для РИА «Новый День», отметив, что вряд ли на этот раз мэрия будет вводить такие же жесткие меры, как весной, хотя «какие-то половинчатые [ограничения] уже начались».

Собеседник агентства допустил повторное введение в столице электронных пропусков, напомнив, что весной мэрия потратила серьезные бюджетные средства на разработку и внедрение этой системы.

Как считает Федоров, новый комплекс ограничений напрямую отразится на политической жизни и экономике столицы, и так изрядно подкошенной весенней полной изоляцией горожан. Очевидно, что политические действия – митинги, шествия и пикеты – будут ограничены до максимума, поскольку они не бьют напрямую по экономике и удобны властям. Однако более масштабный осенний «пакет мер» нанесет серьезный удар и по малому и среднему бизнесу, увеличив потери Москвы.

«Пока мэрия Москвы не будет спешить с полным ограничением, как это было прошлый раз, потому что это может вызвать очень серьезное недовольство властью и большой общественный резонанс. Но то, что ограничения будут – это факт», – полагает он.

По его мнению, на этот раз речь может идти о таких мерах, как введение дистанционного образования, ограничение массовых мероприятий и изоляция пенсионеров. «Удаленка, связанная с учебой, по экономике бьет не так сильно, – пояснил Федоров. – Я думаю, то, что не будет бить прямо по экономике, могут быстро ввести. С тем, что будет бить серьезно именно по экономике, и может полностью вывести ситуацию из-под контроля – они будут тянуть до последнего».

«Конечно, власти в случае необходимости могут пойти и на какие-то самые крайние меры, но я думаю, что второй полной самоизоляции экономика даже Москвы, самого богатого региона, может просто не пережить, – считает Федоров. – Огромное количество людей просто останется без работы, и может действительно произойти тот социальный кризис, когда не хватает денег ни на что, и люди могут даже попереть в недовольстве на улицы. Бесспорно, чиновники будут использовать эти ограничения в политической сфере, но я думаю, что пока они рассматривают вопрос не полного ограничения».

Собеседник агентства обратил также внимание, что у столичных властей есть в запасе уже готовый набор форматов, обкатанных за весенние месяцы изоляции. «Огромные деньги уже были вложены в пропуска, штрафы, во все эти вещи – я думаю, что какую-то часть из этого они опять введут», – отметил Федоров, подтвердив, что речь может идти об электронных пропусках. Но эти ограничения, полагает он, скорее всего, коснутся только каких-то отдельных социальных групп или предприятий.

«Экономические потери от той самоизоляции были очень серьезные. И в данном случае не только московский, но и государственный бюджет может просто не вынести этих нагрузок и потерь», – подчеркнул Федоров.

Введение таких же жестких мер, как весной, вызовет противодействие москвичей. В начале действия объявленного мэрией «режима самоизоляции» горожане дисциплинированно ему подчинялись, напомнил политик. Однако ближе к лету деньги у населения закончились, и «все уже плюнули и пошли работать».

«В данном случае многое зависит от того, какого уровня будет самоизоляция и ограничения, – пояснил Федоров. – Если это будут полные ограничения, как весной, то я думаю, что многие будут просто вынуждены их не соблюдать, потому что у людей очень мало денег: шесть лет подряд падают доходы населения, люди просто нищают – даже в Москве, в самом богатом регионе. Поэтому [москвичи] будут искать какие-то формы заработка, и в этом отношении будут обходить это все».

Как полагает Федоров, власти не могут это не понимать. Введение таких же серьезных ограничительных мер, как весной, может спровоцировать «лавинообразные события, в том числе и в политическом плане», отметил собеседник агентства.

«Одно дело запрещать какие-то митинги, шествия и пикеты. Это касается не всех людей, а только политизированной недовольной части. А полное ограничение и самоизоляция коснется всех, – пояснил он. – Учитывая, что к зиме ситуация всегда ухудшается, нельзя съездить на дачу и собрать урожай картошки, то ситуация может вылиться из социального в политический кризис. Я думаю, что власти это понимают, и будут стараться до конца не вводить полные ограничения. Хотя частичные для того, чтобы решать какие-то свои задачи, они, конечно, будут вводить».

Согласно прогнозу Федорова, до конца октября свободу передвижения большинства жителей столицы вряд ли будут ограничивать: дачный сезон и теплая погода все равно заставят горожан выходить на улицу и совершать поездки, а по опыту мая этого года уже понятно, что в таких условиях заставить москвичей сидеть по домам невозможно. Однако в конце октября, скорее всего, мэрия оценит ситуацию, и в случае ее ухудшения выпустит новые директивы. «Либо не будет каких-то новых указов, либо мы получим к ноябрю какое-то увеличение ограничений», – подытожил Федоров.

Москва, Татьяна Дорофеева

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