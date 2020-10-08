Источник рассказал, когда будут принимать решения об усилении ограничений в Москве

Решение о введении новых ограничительных мерах из-за коронавирусной инфекции в Москве может быть принято на следующей неделе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Собеседник агентства оценил ситуацию с распространением Covid-19 в столице как «неоднозначную». По словам источника, она требует «взвешенного анализа эффективности уже принятых ограничительных мер» и понимания целесообразности новых ограничений. Решения, «скорее всего, будут приниматься на следующей неделе», исходя из эпидемиологической ситуации, заключил он.

Источник обратил внимание на растущее число госпитализированный пациентов с ковидом и смертельных исходов, несмотря на то, что суточный прирост заболевших после резкого увеличения до 4 тыс. в сутки второй день подряд держится на уровне 3,3 тыс. Отметим, что, согласно данным столичного оперштаба, за минувшие сутки госпитализировано 1008 пациентов с коронавирусом. За последнюю неделю было госпитализировано на 14% больше ковидных больных, чем за предыдущую.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин распорядился, чтобы компании и организации с 5 октября отправили на удаленную работу не менее 30% работников. Исключение составили только работники промышленных предприятий и организаций стратегических отраслей. Накануне, 7 октября, градоначальник предупредил, что власти будут устраивать выборочные проверочные рейды соблюдения режима дистанционной работы. Кроме того, москвичам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями рекомендовано не выходить из дома без особой надобности. Также было принято решение о продлении школьных каникул.

В понедельник, 5 октября, в СМИ появилась информация, что власти Москвы обсуждают несколько сценариев ужесточения ограничительных мер по борьбе с распространением коронавируса. Отмечалось, что в случае отсутствия улучшения ситуации с Covid-19, в течение двух недель может быть объявлена тотальная самоизоляция. Самый жесткий вариант предполагает возвращение пропускного режима. Позже в столичной мэрии заявили, что пока не собираются вводить пропускной режим.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 08.10.20

«Такого документа не появилось бы…»: история со скандальным законопроектом о всероссийской реновации напоминает «военную операцию». / На Ямале коронавирус расширяет географию: Covid-19 зафиксирован в отдаленной территории. / На Ямале очередной жертвой коронавируса стал 48-летний мужчина, число летальных исходов растет ежедневно. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»