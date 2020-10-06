Власти Москвы высказались о введении пропускного режима

Власти Москвы пока не собираются вводить пропускной режим в рамках борьбы с распространением коронавируса. Такое заявление сделал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия 24». Чиновник убежден, что ситуация с заболеваемостью в столице должна стабилизироваться при выполнении рекомендаций Роспотребнадзора. Будут ли возвращены жесткие ограничительные меры, зависит от самих москвичей, от соблюдения ими масочного режима, социальной дистанции других требований, указал Ефимов. При этом он подчеркнул, что столичные власти не хотят ограничивать работу предприятий, так как это может негативно отразиться на городской экономике.

Напомним, в понедельник, 5 октября, газета «Ведомости» со ссылкой на источники в мэрии столицы сообщила, что власти Москвы обсуждают несколько сценариев ужесточения действующих ограничительных мер по борьбе с Covid-19. Отмечалось, что в случае отсутствия улучшения ситуации с коронавирусом, в течение двух недель может быть объявлена полная самоизоляция. Самый жесткий вариант предполагает возвращение пропускного режима, действовавшего весной.

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, заявил, что он ничего не слышал о вероятном ужесточении ограничительных мер в столице и посоветовал журналистам обращаться за разъяснениями в мэрию.

Москва, Наталья Петрова

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