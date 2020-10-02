Ситуация с коронавирусом близка к критичной: Собянин предупредил о «более жестких мерах»

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в столице близкой к критичной и предупредил, что мэрия будет вынуждена принять «более жесткие меры». Об этом градоначальник заявил накануне в эфире телеканала «Россия 1».

«К сожалению, рекомендации переводить на удаленную работу граждан никакого эффекта практически не дали – это же видно по количеству передвигающихся в метрополитене, по 9-балльным пробкам на дорогах», – цитирует Собянина «Интерфакс». «А ситуация сегодня практически на грани критичной, (…) и если мы не остановим этот рост заболеваемости и госпитализаций, мы вынуждены будем принимать более жесткие меры», – заявил мэр..

Собянин пояснил, что подписал указ о переводе 30% сотрудников на удаленную работу для того, чтобы не вводить ограничения секторов экономики.

Заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов, в свою очередь, уточнил, что мэрия рекомендует переводить на удалённую работу до 50% сотрудников. В самом правительстве Москвы с понедельника так и поступят, заверил он. При этом заместитель мэра подчеркнул, что это касается только офисных работников, а не сотрудников промышленных предприятий.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 02.10.20

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