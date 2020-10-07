Россиян ожидают пыльные бури, заморозки и гололед

В предстоящие дни на территории России установится в основном прохладная погода. В отдельных районах по ночам ожидаются заморозки, а на юг обрушатся пыльные бури. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Жителей Сибири, в частности, Красноярского края и Хакасии, метеорологи предупредили о гололедице. Температура воздуха окажется ниже нормы на 2-4 градуса. В Иркутской области пройдет мокрый снег.

В Удмуртии, Кировской, Волгоградской, Ростовской, Астраханской областях также будут наблюдаться заморозки по ночам.

В южных районах страны антициклон создаст условия для сильного ветра. Пыльная буря ожидается в Ставропольском крае, Ростовской области и Калмыкии. В Чечне и Дагестане возможно усиление ветра до 23 м/с.

Теплая погода сохранится в Центральном регионе и столице, однако к концу недели температура постепенно будет понижаться.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 07.10.20

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