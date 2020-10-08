Журналистка из Швеции пожаловалась на загруженность российских школьников

В статье для шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен написала, что российские школьники выполняют очень много домашних заданий. С подобной нагрузкой, по мнению журналистки, дети не могут справиться без помощи родителей.

Лаурен опирается на рассказы своих знакомых. Так ее подруга из Москвы сообщила, что некоторые бабушки в их районе даже подрабатывают выполнением школьных домашних заданий. По словам журналистки, учителя рассчитывают, что детям будут помогать взрослые, а потому задают так много на дом.

Осенью, по информации автора статьи, в российских школах ученики должны делать поделки из шишек или еще каких-то природных материалов. «Бабушки моментально производят целые наборы этих шишечных животных и по дешевке продают их измотанным родителям», – пишет журналистка.

В Швеции, как утверждает Лаурен, учеба считается «веселым и добровольным процессом», тогда как в России «с самого начала стремятся добиться полного контроля и свести на нет малейший риск, что ребенок совершит ошибку». В итоге российские дети боятся ошибиться, хотя это «основополагающий элемент обучения».

Стокгольм, Зоя Осколкова

Стокгольм. Другие новости 08.10.20

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