Уровень счастья в России вырос на 11%

Уровень счастья в России за год вырос на 11 процентных пунктов, достигнув показателя в 58%, следует из опроса компании Ipsos. Аналогичный прирост эксперты выявили только в Китае и назвали его рекордным среди 27 стран.

Отмечается, что рост уровня счастья в России обусловлен в том числе смягчением ограничений, которые вводились на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Эксперты полагают, что во время режима самоизоляции люди прониклись важностью и ценностью личного общения, встреч и свободного передвижения. Благодаря отмене запретов они смогли ощутить «прилив счастья в жизни».

Главным источником счастья россияне назвали детей. Такое мнение высказали 59% респондентов. На втором месте оказались отношения с партнером (56%). По мнению почти половины (49%) участников опроса, их жизнь наполнена смыслом. Еще по 45% опрошенных сказали, что их радуют условия жизни и финансовая ситуация, чуть меньше – 44% – здоровье и физическое благополучие.

В списке из 27 стран Россия по уровню счастья заняла 18-е место. Впереди всех оказался Китай, где 94% жителей заявили, что считают себя очень или скорее счастливыми. Еще в семи странах – Нидерландах, Саудовской Аравии, Канаде, Франции, Австралии, Великобритании и Швеции такими себя назвали более 75% опрошенных, пишет РБК.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.10.20

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