Патриарх Кирилл ушел на карантин после контакта с больным Covid-19

Патриарх Кирилл самоизолировался после контакта с заразившимся коронавирусом человеком. В связи с этим 73-летний глава Русской православной церкви не смог совершить традиционный визит в Троице-Сергиеву лавру в честь дня преставления преподобного Сергия Радонежского.

«С глубочайшим сожалением хотел бы засвидетельствовать, что не могу в этот раз разделить радость молитвенного общения со всеми вами. Причиной этого стали мои недавние контакты с человеком, у которого была обнаружена коронавирусная инфекция», – сообщил патриарх Кирилл в послании к настоятелю и братии Троице-Сергиевой лавры, отметив, что «время, необходимое в соответствии с медицинскими предписаниями для моего личного карантина, еще не истекло».

Позже глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда уточнид, что глава РПЦ чувствует себя хорошо. «Предстоятель Русской Церкви находится в добром здравии, чувствует себя хорошо, продолжает работать в дистанционном режиме», – написал он в своем телеграм-канале.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 08.10.20

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