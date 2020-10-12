Всемирный банк: пробелы в образовании из-за пандемии скажутся на жизни российских школьников

Аналитики Всемирного банка подчитали потери российских школьников от введения дистанционного режима обучения во время карантина. По мнению экспертов, пробелы в образовании из-за пандемии приведут к снижению заработка, когда дети станут взрослыми.

Из-за закрытия российских школ на карантин в связи с пандемией коронавируса ученики потеряют чуть больше трети обычного учебного года, что приведет к ухудшению их результатов в тесте PISA (международной программе по оценке образовательных достижений учащихся). Об этом говорится в докладе Всемирного банка (ВБ) «Covid-19 и человеческий капитал (обновление экономического прогноза по Европе и Средней Азии)».

Каждый год обучения в школе добавляет 8-9% к ожидаемым будущим доходам работника. Таким образом, полная потеря одной трети учебного года снижала бы будущие заработки примерно на 3%. С учетом частичной компенсации дистанционным обучением потенциальная потеря дохода будет меньше, передает РБК.

«Исследования показали, что в США пропуск четырех месяцев учебы приводит к потерям 2,5% доходов в год на протяжении всей жизни работника. Подобные оценки можно экстраполировать и на российский контекст», – пояснил директор и постоянный представитель Всемирного банка в Российской Федерации Рено Селигманн.

Напомним, российские школы ушли на карантин в конце марта 2020 года. Из-за пандемии сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) была перенесена на июль. Уроки в школах возобновились в сентябре, но к началу октября 3% российских школ снова перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса и сезонного гриппа.

Москва, Зоя Осколкова

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