Бизнес-омбудсмен предложил расширить список болезней для освобождения из-под ареста

Уполномоченный по правам предпринимателей при президенте России Борис Титов направил в Верховный суд предложения по изменению перечня заболеваний, при которых подследственные, подсудимые и осужденные, приговор которым еще не вступил в законную силу, подлежат освобождению из-под стражи. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию письма на имя зампреда ВС Владимира Давыдова.

Из письма следует, что «стадии и тяжесть заболеваний», требующих освобождения, для лиц, чья вина еще не доказана судом, должны быть ниже, чем для осужденных, содержащихся в колониях.

Согласно действующего постановления №3 основанием для освобождения заключенного могут быть все виды рака, не подлежащего лечению. Также это излечимые онкологические заболевания, которые требуют госпитализации в специализированный стационар. Титов предлагает распространить практику на все виды рака, если в местах лишения свободы осужденный не может получать специализированную медицинскую помощь.

Еще одно предлагаемое изменение связано с заключенными, больными ВИЧ в фазе 4В. Титов предлагает освобождать заключенных с ВИЧ в фазе 4В «в стадии прогрессирования». Также предлагается освобождать подследственных с определенными психическими заболеваниями. В частности, с любыми «хроническими и затяжными психическими расстройствами», тяжелой депрессией, биполярным или паническим расстройством и ряде других заболеваний.

Омбудсмен также считает важным включить в список гипертоническую и ишемическую болезни сердца с хронической сердечной недостаточностью III стадии тяжести вместо IV, болезнь Паркинсона и эпилепсию с определенной частотой и тяжестью припадков.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.10.20

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