Метеорологи анонсировали приход в центр России «бабьей осени»

Синоптики сообщили о скором приходе в Центральную Россию «бабьей осени».

На следующей неделе средняя полоса России будет находиться под покровительством гигантского антициклона – солнце выглянет из-за туч, а температурный фон ожидается на 5-6 градусов выше климатической нормы, сообщает центр «Фобос».

Ночью воздух будет остывать до 1-6 градусов тепла, а днем прогреваться до 6-11 градусов. Дожди при этом маловероятны. В московском регионе ожидается до +10 градусов.

«Москвичей и жителей Центральной России на предстоящей неделе ждет бабья осень», – сообщают метеорологи.

Как отмечает «Фобос», октябрь-2020 в средней полосе России со средней температурой воздуха +9,8 градусов имеет все шансы побить рекордно теплый октябрь 1967 года со среднемесячной температурой +9 градусов.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 24.10.20

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