Россияне скупают костюмы коронавируса накануне Хеллоуина

Россияне активно готовятся к празднованию Хеллоуина, несмотря на пандемию. Спрос на товары для Хэллоуина взлетел на 18% по сравнению с прошлым годом, следует из сообщения пресс-службы сервиса «Авито». Отмечается, что в этом году особенно популярен костюм коронавируса.

По данным сервиса, двухметровая кукла в виде коронавируса обойдется в 20 тысяч рублей. Однако есть и дешевые варианты – стоимость надувного костюма патогена всего 2500 рублей. Кроме того, под празднование Хэллоуина адаптируются средства защиты – маски и перчатки.

В целом спрос на костюмы для Хэллоуина для женщин вырос на 14%, для мужчин – на 23%, для девочек – на 45%, для мальчиков – на 11%, приводит данные «Авито» РИА «Новости».

Москва, Наталья Петрова

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