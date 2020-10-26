Минпросвещения не намерено переносить или отменять ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что переносить и отменять Государственную итоговую аттестацию для школьников в следующем году не планируется. Слова министра приводит телеграм-канал «Большая перемена РФ».

Кравцов отметил, что в 2021 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и Основной государственный экзамен (ОГЭ) в девятых классах традиционно пройдут в три этапа.

Министр добавил, что Минпросвещения и Рособрнадзор разрабатывают план оказания методической поддержки для сдачи ЕГЭ и ОГЭ.

Отмечается, что досрочный ЕГЭ пройдет с 22 марта по 16 апреля, основной – с 24 мая по 1 июля, дополнительный – с 3 по 17 сентября.

Кроме того, сообщается, что досрочный ОГЭ намечен на период с 20 апреля по 14 мая, основной – с 21 мая по 1 июля, дополнительный – с 3 по 22 сентября.

Ранее глава Рособрандзора Анзор Музаев допустил отмену досрочного этапа ЕГЭ в 2021 году из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране. При этом он назвал преждевременными разговоры о проведении ЕГЭ в следующем году по сценарию 2020 года: «Загадывать слишком рано».

В свою очередь министр просвещения Сергей Кравцов в интервью ТАСС заверил, что в связи с ростом заболеваемости Covid-19 ни о каком локдауне в системе образования речи не идет. По его словам, региональные власти могут вводить ограничения, но это следует рассматривать как «каждый конкретный случай» в зависимости от эпидситуации.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 26.10.20

В Свердловской области непогода задержится еще на сутки. / Заболевшие ковидом в Екатеринбурге не могут вызвать врача на дом: «Нам что делать? Лечь и умереть?». / В Зауралье депутат-медик из-за пандемии пишет жалобы на своих коллег, но волонтером стать не захотела. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»