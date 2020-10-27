Россияне считают бесполезной почти всю рекламу

Исследование показало, что россияне негативно относятся почти к любой рекламе и считают ее бесполезной. Исключение составляют лишь рекламные сообщения на телевидении, при этом телефонные звонки с рекламными предложениями раздражают больше всего.

В исследовании, проведенном международной консалтинговой компании Deloitte «Медиапотребление в России – 2020», приняли участие 1,6 тысячи человек. Эксперты вычли из доли тех, кто положительно и нейтрально относится к рекламе, долю тех, у кого рекламные сообщения вызывают негативные эмоции.

«Россияне большей частью положительно реагируют на те виды рекламы, которые не затрагивают их личного пространства. Так, респонденты достаточно лояльно относятся к наружной рекламе (11%), а также к поисковой рекламе (6%) и рекламе в печатных СМИ (6%)", – приводит результаты исследования РИА «Новости».

Наиболее негативное отношение у россиян сформировалось к телефонным звонкам потенциальным клиентам – индекс составил минус 26%. Реклама в социальных сетях также не вызывает восторга – минус 3%, реклама на сайтах – минус 4%, мобильная рассылка – минус 9%, рассылка по электронной почте – минус 6%.

Самой полезной россияне считают рекламу на ТВ – индекс равен 18%. Также в среднем более полезной жители России считают рекламу в поисковиках (3%). Остальные виды рекламы в среднем обладают отрицательным уровнем полезности.

«Результаты опросов фокус-групп говорят о перенасыщении рекламой, особенно в интернете. Яркая и громкая реклама в аудио- и видеоконтенте вызывает скорее негативные эмоции, а большое количество различных рекламных баннеров в интернет-ресурсах делает восприятие затрудненным», – прокомментировала результаты исследования партнер Deloitte Ольга Табакова. По ее словам, более половины пользователей уже подключили различные средства блокировки рекламы на своих устройствах или собираются это сделать.

Москва, Зоя Осколкова

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