Росздравнадзор проверит омский минздрав после того, как скорая привезла больных коронавирусом к зданию министерства из-за нехватки коек

В Омске две машины скорой помощи привезли больных Covid-19 в тяжелом состоянии к зданию областного минздрава, так как в ковидных госпиталях их отказались принимать из-за нехватки мест. Беспрецедентная ситуация для обоих пациентов, находившихся на кислородной поддержке, разрешилась благополучно – для них нашлись места в больнице. Региональный минздрав уже заявил, что по факту произошедшего проводится служебная проверка, подчеркнув, что работа «службы скорой медицинской помощи взята на особый контроль». Росздравнадзор в свою очередь заявил, что проверит работу омского минздрава c больными коронавирусом.

Во вторник около 22:00 к зданию минздрава приехали две машины скорой помощи с пациентами с коронавирусом в тяжелом состоянии – больные могли дышать только с помощью кислорода, сообщает портал Om1.ru. С 70-летней пожилой женщиной, у которой было диагностировано 81% поражение легких, бригада «неотложки» в поиске места в больнице ездила с 11 часов утра. В другой машине скорой помощи находился 85-летний мужчина с 88% поражения легких. Его тоже возили по всем стационарам, но везде получали отказ. В итоге медики от безысходности решили привезти больных к зданию минздрава, чтобы узнать, куда госпитализировать пациентов, сообщает портал ngs55.ru.

Позже к двум машинам «неотложки» приехала третья с дополнительным кислородом, который требовался пациентам. Чтобы привлечь к себе внимание, машины включили сирены, информирует БК55.

Как объяснила медик скорой помощи, «мы не смогли добиться ответа больше нигде и решили непосредственно спросить, может, нам тут подскажут». По ее словам, «больная на 100% нуждается в госпитализации, везти домой я ее не могу ни по человеческим, ни по медицинским показаниям, а везти некуда, потому что не дают никакой информации». Фельдшер выразила надежду, что в минздраве «что-то прояснят». Она также сообщила, что ситуации, когда ковидных пациентов некуда везти, на ее подстанции возникают почти каждую смену.

В итоге обоих пациентов госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи №2. В министерстве заявили, что по факту происшествия начато служебное расследование. «Работа службы скорой медицинской помощи взята на особый контроль», – говорится в официальном комментарии ведомства.

Ситуацией заинтересовался Росздравнадзор – надзорное ведомство назначило проверку омского минздрава. «Территориальный орган Росздравнадзора по Омской области проверит работу Минздрава Омской области по вопросу организации оказания медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией», – говорится в сообщении ведомства.

Омск, Наталья Петрова

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