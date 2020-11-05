Омский губернатор анонсировал «кадровые решения» после инцидента со скорыми у здания минздрава

Отсутствие мест в ковидных госпиталях может стоить должности чиновникам здравоохранения Омской области. Губернатор Александр Бурков заявил, что после проверки будут приняты каровые решения.

«В ближайшее время закончится как наша внутренняя проверка, так и проверка федерального Росздравнадзора. По итогам и результатам этих проверок будут приняты кадровые решения. И эти решения могут касаться как министра здравоохранения, так и других сотрудников этого ведомства», – сказал Бурков в интервью 12 каналу и ГТРК «Иртыш».

Как ранее сообщал «Новый День», 27 октября в Омске две машины скорой помощи привезли больных Covid-19 в тяжелом состоянии к зданию областного минздрава, так как в ковидных госпиталях их отказались принимать из-за нехватки мест. Беспрецедентная ситуация для обоих пациентов, находившихся на кислородной поддержке, разрешилась благополучно – для них нашлись места в больнице.

«Это действительно была чрезвычайная ситуация. Причина – системный сбой в Минздраве, то есть в самой системе управления медицинскими учреждениями. Это именно взаимодействие Минздрава со скорой помощью, со стационарами ковидными. Мы получили такой сбой, такую преступную халатность», – заключил губернатор.

Стоит отметить, что министр здравоохранения региона Ирина Солдатова и ее подчиненные так и не прокомментировали инцидент со скорыми.

Омск, Зоя Осколкова

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