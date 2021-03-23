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Вторник, 23 марта 2021, 09:28 мск

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В Омске казначейство выявило нарушения при закупках медоборудования на 810 млн рублей

Управление Федерального казначейства по Омской сообщило детали нарушений при госзакупках в местном минздраве. Оказалось, что министерство закупило на федеральные деньги медицинское оборудование по завышенной цене.

В январе экс-министра здравоохранения Омской области Ирину Солдатову обвинили в превышении должностных полномочий. СКР сообщил, что глава омского минздрава и ее сообщники организовали подготовку документов и заключение госконтрактов с аффилированными коммерческими организациями на поставку медицинского оборудования по явно завышенной цене. Ущерб оценивался в 105 млн рублей.

В региональном управлении Федерального казначейства рассказали РИА «Новости», что речь идет о заключении 22 госконтрактов на поставку медицинского оборудования на общую сумму 810 459 000 рублей. На момент заключения договоров отсутствовало обоснование начальной максимальной цены контракта.

По требованию прокуратуры была проведена проверка, которая показала, что по семи контрактам стоимость медоборудования была завышена более чем на 110 млн рублей. Возражений от Министерства здравоохранения Омской области на акт выездной проверки не поступало. Результаты проверки направили в региональные прокуратуру, МВД и ФСБ.

Напомним, в ноябре 2020 года губернатор Александр Бурков отправил Солдатову в отставку после инцидента с машинами скорой помощи, которые из-за нехватки мест в больницах привезли к зданию областного минздрава тяжелобольных коронавирусом. В январе суд заочно арестовал экс-министра. По некоторым данным Солдатова сейчас находится в ОАЭ. В конце февраля был наложен арест на десять счетов в банках и квартиры чиновницы.

Омск, Зоя Осколкова

Омск. Другие новости 23.03.21

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