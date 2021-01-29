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Пятница, 29 января 2021, 15:50 мск

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Суд заочно арестовал экс-главу Минздрава Омской области

В Омской области по инициативе следствия бывшему министру здравоохранения региона суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе СКР. Экс-руководителя ведомства Ирину Солдатову, главу Дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области Виктора Бабикова и иных лиц подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п.«в» ч.3 ст.286 УК РФ).

Следствие считает, что Солдатова, Бабиков и иные лица подготовили документы для заключения госконтрактов с аффилированными фирмами на поставку медоборудования по явно завышенной стоимости, в том числе за счет бюджетных средств, выделенных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции нового типа. Ущерб от их действий превысил 105 млн рублей.

Силовики провели обыски, изъяв документацию. В отношении Ирины Солдатовой принято заочное решение об аресте, поскольку она неоднократно не являлась на вызовы следователя, уклонялась от явки, скрывалась. Солдатова объявлена в международный розыск.

Расследование уголовного дела продолжается. Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Омской области.

Омск, Иван Гридин

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