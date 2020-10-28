«Очередная преграда получению информации»: врачам запретили публичные комментарии о Covid-19

Минздрав России запретил подведомственным врачам и медучреждениям публично высказываться о коронавирусе. Отныне они должны будут согласовывать все свои комментарии с пресс-службой министерства. Об этом говорится в письме, разосланном руководителям учреждений Минздрава и оказавшемся в распоряжении издания «Медуза». Его подлинность подтвердили в пресс-службе ведомства.

Новое указание касается глав подведомственных учреждений и главных внештатных специалистов Минздрава. «Любые комментарии и публичные сведения по теме новой коронавирусной инфекции должны согласовываться в письменной или устной форме с пресс-службой Минздрава по электронной почте или по телефону», – следует из письма.

В министерстве пояснили, что новый порядок был введен «для повышения эффективности информирования населения», отметив, что «в настоящее время информационная повестка вокруг коронавируса перегружена малополезными предположениями и прогнозами экспертов смежных специальностей».

В Союзе журналистов России в решении Минздрава усмотрели «очередное препятствие получению информации» в «непростой и опасный период», который сейчас переживает страна. Об этом заявил глава СЖР Владимир Соловьев в комментарии РИА «Новости».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 28.10.20

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