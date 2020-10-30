В России вступил в силу запрет на курение кальянов в кафе и ресторанах

Запрет на курение кальянов, электронных сигарет и другой никотиносодержащей продукции в общественных местах, в том числе в ресторанах и кафе, вступает в России с 30 октября. Соответствующие поправки в антитабачное законодательство были приняты парламентом в июле и в том же месяце подписаны президентом РФ Владимиром Путиным.

Отныне легально курить табакосодержащие кальянные смеси можно будет только в специализированных заведениях, где не оказываются услуги общественного питания.

Как пояснил один из авторов инициативы, первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, новые нормы «не запрещают деятельность кальянных, они запрещают использование кальянов в общепите» (цитата по «Парламентской газете»). «Смысл закона в том, чтобы все курительные средства стали индивидуальными: сам кури, но это не должно оказывать влияния на окружающих», – отметил сенатор, добавив, что для сохранения своего профиля кальянным нужно отказаться от предоставления услуг питания.

За несоблюдение закона гражданам придется заплатить штраф от 500 до 1500 рублей. Для владельцев заведений предусмотрено более серьезное наказание. Для ИП штрафы составят до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – до 90 тысяч рублей.

Согласно данным Ассоциации кальянной индустрии, сегодня в России работают более 10 тысяч предприятий, предоставляющих услугу курения кальянов, сообщает ТАСС. В некоторых заведениях предоставление подобных услуг приносило до 20% прибыли.

Надо отметить, что ранее действовавшие правила тоже ограничивали курение в заведениях общепита, но они распространялись на табак и табачную продукцию.

Москва, Наталья Петрова

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