Сноуден решил получить гражданство России

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, обвиняемый в Штатах в шпионаже, заявил о желании получить российский паспорт и таким образом иметь двойное гражданство.

«Я с нетерпением жду того дня, когда смогу вернуться в США, чтобы вся семья могла воссоединиться. После долгих лет разлуки с родителями у нас с женой нет ни малейшего желания расставаться с сыном. Вот почему в эпоху пандемии и закрытых границ мы подаем заявление на двойное гражданство США и России», – написал Сноуден в своем твиттере.

На прошлой неделе адвокат американца Анатолий Кучерена сообщил ТАСС, что Сноуден в конце текущего года станет отцом, ребенок по месту рождения получит гражданство России.

Ранее стало известно, что экс-сотрудник АНБ получил в России бессрочный вид на жительство.

Сноуден бежал из США в июне 2013 года. На родине его преследуют за разглашение секретной информации о работе АНБ и ЦРУ. Разоблачения Сноудена вызвали дипломатический скандал, когда выяснилось, что Агентство нацбезопасности США прослушивало телефонные разговоры 35 глав различных государств. США заочно предъявили Сноудену обвинения в шпионаже и похищении государственной собственности.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.11.20

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