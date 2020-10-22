Россия предоставила Эдварду Сноудену бессрочный вид на жительство

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России. Об этом сообщил адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы американца.

Российское законодательство позволяет Сноудену возможность получить бессрочный вид на жительство, однако процедура оформления затянулась из-за пандемии коронавируса, передает РИА «Новости».

Напомним, разоблачения Сноудена в 2013 году вызвали дипломатический скандал, когда выяснилось, что АНБ США прослушивало телефонные разговоры 35 глав различных государств. На родине Сноудену предъявили обвинения в шпионаже и похищении государственной собственности. С июня 2013 года он находится в России, так как в США ему грозит тюремный срок.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 22.10.20

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