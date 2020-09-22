Cноуден выплатит США 5 млн долларов за книгу с секретными данными

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден должен отдать американской казне гонорар за книгу «Личное дело» (Permanent Record), а также платные выступления. Об этом сообщает CNN.

По решению суда, Сноуден должен отдать 4,2 млн, заработанные с написания книги, в которой он использовал секретные данные. Таким образом, бывший сотрудник АНБ нарушил договор о неразглашении. Перед публикацией он должен был согласовать содержание книги с работодателем.

Еще один миллион долларов Сноуден получил за 56 выступлений, когда представлял свою книгу.

Напомним, разоблачения Сноудена в 2013 году вызвали дипломатический скандал, когда выяснилось, что АНБ США прослушивало телефонные разговоры 35 глав различных государств, в том числе канцлера Германии Ангелы Меркель. На родине Сноудену предъявили обвинения в шпионаже и похищении государственной собственности. С июня 2013 года Сноуден находится в России, так как на родине ему грозит тюремный срок.

Москва, Зоя Осколкова

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