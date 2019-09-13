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Пятница, 13 сентября 2019, 14:07 мск

Новости Общество

Сноуден готов вернуться в США и предстать перед судом

Фото: Reuters

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден в интервью радиостанции National Public Radio заявил, что мог бы вернуться в США и предстать перед судом. Но для этого должны быть выполнены несколько условий.

По мнению Сноудена, процесс над ним должен быть справедливым и объективным. Он хотел бы рассказать присяжным, почему выдал секретную информацию, а также, чтобы присяжные получили доступ к засекреченным данным. Таким образом, они смогут оценить, правильно ли поступил экс-сотрудник АНБ.

При этом Сноуден не готов возвращаться, только чтобы выслушать вердикт. По его словам, это станет плохим примером для тех, кто находится в похожей ситуации. «Никто не становится информатором, потому что хочет этого. Никто не становится информатором, потому что их ждет счастливый конец», – добавил Сноуден.

Кроме того, он отметил, что был вынужден бежать в Россию. Сноуден просил убежища в 27 государствах, в том числе у Германии и Польши, но они побоялись ответных мер со стороны США.

Напомним, бывший сотрудник американского АНБ Эдвард Сноуден разыскивается в США по обвинению в шпионаже. Он обнародовал секретные документы о деятельности американских спецслужб, в которых сообщалось о ведении слежки за телефонными разговорами и электронной перепиской рядовых американцев и лидеров 35 государств. С июня 2013 года Сноуден находится в России, так как на родине ему грозит тюремный срок.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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