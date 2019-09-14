Сноуден признался, что тайно женился в России

Бывший сотрудник американского Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден, спровоцировавший громкий международный скандал после утечки данных американских спецслужб в 2013 году, женился в России – его избранницей стала «любовь его жизни» Линдси Миллс. Об этом он сообщил в интервью британской газете The Guardian.

Сноуден уточнил, что свадьба была два года назад. Комментируя свою жизнь в России, он признался, что чувствует себя довольно комфортно в России, ему удается вести «более-менее обычную повседневную жизнь».

По словам Сноудена, он спокойно передвигается по Москве, не пытаясь скрывать свое лицо, как прежде, а также ходит в музеи и театры, встречается с друзьями в кафе и ресторанах. Он считает, что Россия – одна из самых красивых стран в мире, но «из-за проблемной политики российского государства» это факт упускают из вида. Сноуден признался также, что смирился с тем, что ближайшие годы ему предстоит провести в России.

Напомним, разоблачения Сноудена в 2013 году вызвали дипломатический скандал, когда выяснилось, что АНБ США прослушивало телефонные разговоры 35 глав различных государств, в том числе канцлера Германии Ангелы Меркель. На родине Сноудену предъявили обвинения в шпионаже и похищении государственной собственности. С июня 2013 года Сноуден находится в России, так как на родине ему грозит тюремный срок.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.09.19

Акциз на пар: электронные устройства для курения попали в поле зрения Минфина РФ. / Статья в «Проекте» Романа Баданина выдала причастность журналиста к похищениям российских социологов в Ливии. / ПИК протеста: жители скандального Кунцева обратились к депутатам Мосгордумы из-за принудительного выселения. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»