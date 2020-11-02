Вильфанд ожидает более холодную зиму по сравнению с 2019 годом

Предстоящая зима в России будет холоднее, чем предыдущая, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Как передает РИА «Новости», погода в течение зимы будет неоднородной. Он пояснил, что прошлогодняя теплая зимм была связана с зональным переносом очень теплых воздушных масс с запада и юго-запада.

«В этом году мы не прогнозируем такой ситуации. Будет гораздо больше волнообразных процессов», – констатировал Вильфанд. Он также отметил, что во многом минувшей зимой погоду определяли сформировавшиеся над Атлантикой воздушные массы. По его словам, они влияли на погоду не только в европейской части страны, но и за Уралом и в азиатской части.

Впрочем, по оценкам метеорологов, температура воздуха в предстоящем сезоне будет выше нормы.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 02.11.20

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