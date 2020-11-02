Бабье лето возвращается: синоптики напророчили россиянам аномальное тепло

Первая декада ноября в центре Европейской России окажется теплее обычного, прогнозируют синоптики центра «Фобос».

На наступившей неделе столбики термометров в Центральной России достигнут отметки в 10-11 градусов тепла, что является аномальным значением для этого времени. Температура будет выше нормы на 10 градусов, ожидаются сухие солнечные дни. Немного прохладнее ожидается в начале следующей недели. Однако заметного похолодания стоит ждать лишь в начале второй декады месяца, однако оно будет недолгим. В середине ноября в европейскую часть Россию будет вновь пробиваться тепло с Атлантики, отмечается в сообщении центра «Фобос».

На текущей неделе будет тепло также на юге и северо-западе России, на Урале и в азиатской части России, за исключением Якутии, где температура будет около нормы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в комментарии РИА «Новости».

Москва, Новый День, Наталья Петрова

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