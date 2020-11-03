В России увеличат минимальную сумму административного штрафа

Минимальная сумма штрафа в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) составит 500 рублей, сообщил глава Минюста Константин Чуйченко.

«Все санкции, которые составляли 100-300 рублей подлежат изменению. В то же время по ряду санкций мы уменьшили размер взыскиваемых штрафов», – рассказал он в эфире телеканала «Россия 24». Чиновник отметил, что в целом КоАП будет «гуманизирован» и предотвращать правонарушения, а не выполнять «карательную функцию».

Он рассказал, что количество составов, когда человек получит 50-процентную скидку по штрафу увеличено, а КоАПа количество таких мер наказания, как предупреждение планируется увеличить на 102 состава (по ныне действующей редакции – 258).

Сейчас проект нового КоАПа находится на доработке. Предполагается, что он вступит в силу 1 января.

Москва, Иван Гридин

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