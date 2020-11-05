«Ситуация с ковидом обостряется»: в Москве продлили дистант для учеников 6-11 классов

Дистанционное обучение для 6-11 классов московских школ продлили еще на две недели – с 9 по 22 ноября. Столичные власти рассчитывают, что эта мера позволит снизить заболеваемость коронавирусной инфкцией. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

«Последние две недели динамика вновь выявляемых случаев снизилась. Но в начале этой недели ситуация снова стала обостряться. Это видно по количеству вновь выявляемых больных и госпитализаций», – отметил градоначальник, подчеркнув, что, несмотря на желание многих школьников вернуться в классы, «в нынешней ситуации и на фоне того, что происходит вокруг нас и за рубежом, очевидно, что расслабляться рано».

Собянин при этом пообещал «сделать всё, чтобы дистанционка не привела к ухудшению качества образования».

Надо отметить, что ученики 6-11 классов в Москве находятся на дистанте уже три недели.

Напомним, что, согласно указу мэра Москвы, учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, подведомственные правительству столицы, будут закрыты как минимум до 29 ноября. На этот же срок сохраняется требование перевода на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий и организаций города. До конца ноября также будет действовать домашний режим для пожилых людей старше 65 лет и москвичей, страдающих хроническими заболеваниями. На этот же срок продлевается действие системы чек-ин в ночных заведениях.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 05.11.20

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