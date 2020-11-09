Метеорологи предупредили о затяжном похолодании в европейской части России

Период похолодания на европейской территории России продержится как минимум неделю, сообщили в Гидрометцентрк России.

Ожидается, что снегопады начнутся почти на всей европейской территории страны за исключением юга и запада – там будет повышенный фон атмосферного давления, что значительно снижает вероятность осадков, но приведет к похолоданию.

К вечеру 9 ноября арктическое вторжение захватит территорию от Южного Урала до севера Центрального района. После этого ледяной воздух продолжит растекаться по Русской равнине, передают «Метеовести». Синоптики полагают, что к середине недели погода перестроится на зимний лад даже в низовьях Волги.

Наиболее холодно будет на востоке европейской части России. Жители западной части, несмотря на похолодание, могут рассчитывать на дневные оттепели до +5 градусов. На Кубани и в Крыму будет до +10°, что вполне в рамках климатической нормы ноября. А восточнее линии Саратов – Архангельск дневная температура станет отрицательной. На севере Пермского края и востоке Коми столбики термометров опустятся до -10...-15 градусов.

Снегопады придут в Башкирию. Они будут идти в Уфе по меньшей мере до конца рабочей недели. При этом температура воздуха в регионе будет только понижаться: сегодня в столице Башкирии ещё слабый плюс, но к пятнице похолодает до -3 градусов, что уже на 2 градуса ниже нормы.

А вот в центре России локальные снежные заряды возможны только во вторник.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.11.20

Прожиточный минимум на 2021 год свердловским пенсионерам увеличат на 210 рублей. / Специалисты советуют проводить ежедневную уборку во время пандемии. / В Курганской области скончался почетный гражданин, заслуженный ветеринарный врач РСФСР. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»