Мусульманам России запретили жениться на иноверках

Духовное управление мусульман России утвердило богословское заключение, согласно которому представителям ислама запрещается жениться на приверженках других религий.

«Совет улемов ДУМ РФ постановил, что межконфессиональные браки, в частности с представительницами людей Писания (это, например, христиане – прим. ред.), на территории России недопустимы и возможны лишь в единичных случаях по решению местного муфтия», – говорится в заключении на сайте организации.

Согласно решению богословов, в брак с мусульманином может немусульманка, которая, к примеру, считает Иисуса не Богом, а Божьим посланником, наряду с пророком Мухаммедом, и признает существование единого Бога. При этом женщина должна выражать готовность следовать предписаниям Корана.

В сообщении подчеркивается, что для мужа и жены, для прочности их союза важно наличие общих жизненных ценностей, в том числе в вопросах религии и духовности.

Отметим, что богословское заключение было принято еще в июле, но опубликовано на сайте муфтията только сейчас.

Как пояснил исламовед, профессор МГЛУ Роман Силантьев, в суннитском исламе существует четыре правовых школы. Три из них, отметил он, запрещают вступление в брак с немусульманками, а одна, самая распространенная в России – ханафитская, такие браки позволяет.

Сейчас, по словам эксперта, получается, что богословное заключение ДУМ РФ идет вразрез со школой, к которой принадлежат почти все их верующие. «К тому же оно претендует на то, чтобы носить некий общеисламский характер, а это так же ненормально, как если бы Православная церковь стала делать заявления от имени всех христиан», – отметил Силантьев в комментарии «Интерфаксу».

Исламовед при этом подчеркнул, что тема браков с иноверцами – один из серьезных вопросов, поскольку многие российские мусульмане вступали в брак с христианками. Например, у покойного заместителя муфтия Татарстана Валиуллы Якупова была жена-христианка. Еще несколько мусульманских деятелей имеют жен, которые не сменили религию.

«Подобное решение ДУМ РФ способно создать проблемы», – заключил эксперт.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 10.11.20

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