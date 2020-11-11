Половина россиян заметили рост агрессии в интернете в пандемию

49% российских интернет-пользователей отметили рост уровня агрессии в обществе в период пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Mail.ru Group ко Дню борьбы с кибербуллингом.

Женщины (52%) чаще замечают агрессию со стороны других пользователей, чем мужчины (46%). При этом большинство (60%) предпочитают не вмешиваться в публичный спор, если он не касается их лично, а наблюдают со стороны.

65% респондентов считают бессмысленным вторгаться в конфликт, 28% не вмешиваются, потому что лично не знакомы с жертвой. 26% пользователей, столкнувшихся с проявлением агрессии в Сети, не уверены в том, что их аргументы имеют достаточно оснований, поэтому не реагируют.

13% опрошенных заявили, что не выступают в защиту жертвы, опасаясь, что негатив перекинется на них. 6% боятся, что не смогут постоять за себя в случае необходимости, а за другого человека – тем более. 4% считают, что провокаторы могут сделать что-то плохое им или их близким в реальной жизни.

В опросе, проведенном в период с сентября по октябрь, приняли участие более 2 тысяч пользователей рунета. Кроме того, исследователи провели 17 глубинных интервью с теми, кто сталкивался с агрессией в интернете.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 11.11.20

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