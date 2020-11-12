Россияне рассказали, как видят работу в офисе в ближайшие годы

В течение пяти ближайших лет из офисов исчезнут стационарные телефоны и факсы. Такое мнение высказали опрошенные Райффайзенбанком жители крупных городов, сообщает РБК.

Об исчезновении стационарных телефонов заявили 61% респондентов, исчезновение факсов предвидят 51% опрошенных. Примечательно, что наблюдатели из числа жителей мегаполисов, оценивая итоги опроса, удивились тому, что кто-то еще использует факс. 40% респондентов полагают, что вскоре в офисах исчезнут курилки, а 20% уверены, что комнаты для переговоров станут ненужными

По мнению абсолютного большинства участников опроса (71%) вскоре будет актуален гибридный режим работы, предусматривающий совмещение удаленной работы и присутствия в офисе. Почти половина участников опроса (47%), считают, что в ближайшие годы будет актуален удаленный формат работы.

Участие в опросе банка приняли 5 тыс. человек, жители крупных городов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.11.20

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