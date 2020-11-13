Вильфанд рассказал о температурном фоне предстоящей зимой

Практически на всей территории России температурный фон грядущей зимой будет около нормы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он отметил, что на севере европейской части страны, на территории Уральского федерального округа, а также в западной и средней части Сибири температура воздуха превысит климатическую норму.

«Ожидается, что зима будет холоднее предыдущей, но в целом не холодной. Более конкретно пока сказать нельзя, общие прогнозы на долгие сроки мы можем давать только в таких формулировках – «около нормы» или «выше нормы», – приводит слова Вильфанда «Парламентская газета».

По оценкам синоптика, повторение аномально теплой зимы 2019 года в европейской части России, когда средняя температура воздуха в столице была выше нуля градусов впервые за всю историю наблюдения, маловероятно. Вильфанд также отметил, что пока в центре европейской части России снегопадов не ожидается. «Ожидать снега в центре европейской части России точно не стоит до конца этой недели и в первой половине следующей», – рассказал он.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.11.20

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