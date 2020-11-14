Умер Армен Джигарханян

Известный российский актер Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу, 14 ноября. Об этом сообщил пресс-служба Московского драматического театра.

Причиной смерти называют возраст и болезни артиста, обострившиеся осенью 2017 года на фоне скандала с его тогдашней женой и бывшим директором его театра Цымбалюк-Романовской.

Джигарханян родился в Ереване 3 октября 1935 года. С детства мечтал стать актером, поэтому после окончания школы отправился в Москву, чтобы поступить на актерскую специальность в ГИТИС. Однако не прошел вступительные испытания из-за слишком сильного акцента. Вернувшись в Ереван, юноша начал работать в кинокомпании «Арменфильм» помощником оператора и готовиться к новой вступительной кампании. Через год он успешно сдал экзамены в местный художественно-театральный институт.

Еще на втором курсе Джигарханяна взяли на работу в Ереванский театр, в котором он в течение 13 лет сыграет более тридцати ролей в разных спектаклях. В 1967 году талантливого актера пригласил в Москву Эфрос.

Карьеру в столице Джигарханян начал в театре Ленинского комсомола, но вскоре Эфроса уволили, и актер перешел в театр им. Маяковского (в Ленком он вернется в 1997 году).

Всесоюзную славу актер получил в 1968-м году, когда на экраны вышел фильм «Новые приключения неуловимых», где Джигарханян исполнил роль штабс-капитана Овечкина. Всего он снялся более чем в 250 фильмах и по количеству киноролей занесен в Книгу рекордов Гиннеса.

В 1991-м году Джигарханян начал преподавать во ВГИКе. В 1996-м году актер создал Московский драматический театр.

Джигарханяну присвоены звания Народного артиста РСФСР, Армении и СССР. Он награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» 2-й, 3-й и 4-й степеней, армянским орденом Почета, орденом «Меценат» и орденом святого Александра Невского.

Москва, Игорь Юров

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