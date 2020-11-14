В России могут перенести дату сочинения, являющегося допуском к ЕГЭ

В России могут перенести дату сочинения, являющегося для выпускников допуском к сдаче единого государственного экзамена. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Предварительно сочинение назначено на 2 декабря.

«Если ситуация не будет стабилизироваться, с большой вероятностью мы примем антикризисные меры и выйдем с предложением в правительство, чтобы даты итогового сочинения были перенесены», – цитирует Музаева «Российская газета».

Решение может быть принято в ближайшие дни.

При этом подчеркивается, что в любом случае школы не смогут выбирать, когда писать сочинение, – все регионы будут сдавать этот зачет в один день.

Москва, Игорь Юров

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