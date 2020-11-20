Рособрнадзор перенес на весну итоговое сочинение для 11-х классов

Рособрнадзор принял решение перенести сроки написания итогового сочинения для 11-х классов, сообщает пресс-служба ведомства. «Проведение итогового сочинения (изложения) для выпускников 11 классов 2 декабря 2020 будет перенесено в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», – постановили в Рособрнадзоре.

Оно пройдет не ранее 5 апреля 2021 года. Решение согласовано Рособрнадзором и Минпросвещения и одобрено на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа.

Также Рособрнадзор принял решение об изменении формата проведения итогового собеседования по русскому языку, которое является допуском к государственной итоговой аттестации для выпускников 9-х классов.

Итоговое собеседование было намечено на 10 февраля 2021 года и в дополнительные сроки 10 марта и 17 мая. При сохранении неблагоприятной эпидобстановки собеседование будет проводиться в эти сроки по решению региональных властей в дистанционном формате.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.11.20

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