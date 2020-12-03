В России могут перенести итоговое сочинение для учащихся 11-х классов

Минпросвещения России допустило возможность переноса сроков итогового сочинения для учащихся 11-х классов. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

Он отметил, что перенос сочинения – «вынужденная мера». «Мы надеемся, что выполнение тех требований [по предотвращению распространения коронавируса] нам обеспечит безопасность проведения сочинений, и других переносов не будет», – сказал Кравцов в интервью телеканалу «Россия 24».

Министерство будет следить за развитием ситуации с коронавирусом, если она изменится, то будут приняты соответствующие решения.

Напомним, в ноябре Рособрнадзор из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации с Covid-19 перенес итоговое сочинение, которое является допуском к сдаче ЕГЭ, со 2 декабря 2020 года на 5 апреля 2021 года.

Итоговое собеседование для выпускников 9-х классов было намечено на 10 февраля 2021 года и в дополнительные сроки 10 марта и 17 мая. При сохранении неблагоприятной эпидобстановки собеседование будет проводиться в эти сроки в дистанционном формате.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 03.12.20

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