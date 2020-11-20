Итоговое сочинение 11-классников перенесли на апрель

Итоговое сочинение (или изложение – для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) в 11-м классе перенесено с декабря 2020 года на апрель 2021-го. Об этом сегодня сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

«Проведение итогового сочинения (изложения) для выпускников 11 классов, которое было запланировано на 2 декабря, будет перенесено в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией. Оно состоится не ранее 5 апреля 2021 года», – уточнили в ведомстве.

Изменения коснулись и девятиклассников: итоговое собеседование по русскому языку – допуск к государственной итоговой аттестации, выпускники средней школы будут сдавать дистанционно.

«Согласно расписанию, итоговое собеседование должно пройти 10 февраля 2021 года и в дополнительные сроки – 10 марта и 17 мая 2021 года. При сохранении неблагоприятной эпидемиологической обстановки собеседование будет проводиться в эти сроки по решению региональных органов исполнительной власти в дистанционном формате с использованием информационно-коммуникационных технологий», – добавили в департаменте.

Екатеринбург, Анна Темрук

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