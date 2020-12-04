Куйвашев посоветовал экстерн школьникам, которые недовольны отменой дистанта. «Почему мы должны рисковать своими жизнями?»

Ученики девятых классов школ Свердловской области пожаловались губернатору Евгению Куйвашеву на отмену дистанта. Дети переживают, что могут заразиться. «Пожалуйста, объясните, почему при ежедневном ухудшении ситуации мы, девятиклассники, должны рисковать своими жизнями? Неужели ОГЭ стоит того, что кто-то из нас заболеет, отправится, не дай бог, конечно, в реанимацию из-за этого? И это все при том, что готовиться к экзаменам, раз уж Вы так за них беспокоитесь, гораздо легче дома, на дистанционном режиме. А незамотивированные люди, не интересующиеся ничем, не будут делать абсолютно ничего при любой форме обучения», – пишут девятиклассники.

В свою очередь, губернатор заявил, что ходить в школу – неопасно. «Я уж точно не хотел бы, чтобы кто-то рисковал своей жизнью. Принимая решение о возвращении девятиклассников к очному режиму обучения, мы руководствовались исключительно заботой о будущем выпускников. И, безусловно, делали это после консультаций со специалистами, с Роспотребнадзором. Кстати, учитывали достаточно многочисленные просьбы родителей и учеников об отказе от дистанта: многие девятиклассники переживали, что подготовка к итоговой аттестации при обучении с использованием дистанционных технологий не будет достаточно продуктивной и результативной», – объяснил Куйвашев.

Он же посоветовал тем, кто боится коронавируса, писать заявление на директора и учиться экстерном. «Если вам в сложившейся ситуации будет спокойнее обучаться дома, и вы уверены, что это никак не скажется на уровне подготовки, ваши родители вправе обратиться с заявлением к директору школы, сообщить о желании выбрать для вас иную форму обучения, например, очно-заочную или заочную. При этом хочу отметить, что меры, предпринимаемые сегодня в наших учебных заведениях, обеспечить безопасность и учеников, и учителей позволяют», – добавил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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